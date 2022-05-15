SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Mesut Özil'i bile sollayacak transfer geliyor! Jose Callejon...

Fenerbahçe'den Mesut Özil'i bile sollayacak transfer geliyor! Jose Callejon...

15.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak büyük şaşkınlığa uğrayan yıldız oyuncu Mesut Özil ile önümüzdeki sene kesin olarak devam edilmeyecek. Sarı-lacivertli yönetim Mesut'un boşluğunu yine bir dünya yıldızı ile doldurarak taraftarını mutlu edecek.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'i bile sollayacak transfer geliyor! Jose Callejon...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in pabucu dama atılıyor. Kadro dışı durumda olan ve yeni teknik direktörün raporuna göre geleceğinin şekillenmesi beklenen Mesut'un yeri için çalışmalar başladı. Buna göre Fenerbahçe, transferde Jose Callejon için girişimlere başladı.

MESUT ÖZİL'İN YERİNE JOSE CALLEJON

Sarı-lacivertliler, bir yandan teknik direktör görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroya katılacak olan isimlerle temas halinde.

İç transferde Serdar Aziz'le söz kesen Kanarya, dış transferde de harekete geçmiş durumda.

Son olarak sarı-lacivertliler için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

1227823162.jpg

İtalyan basınında çıkan haberde, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.

TuttoMercato, Fiorentina'dan sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon için Espanyol ve Granada ile birlikte Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı.

35 yaşındaki kanat oyuncusunun öncelikli tercihinin ülkesi İspanya'ya dönmek olduğu belirtildi.

Serie A'da bu sezon 29 maçta şans bulan Callejon 1 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Callejon kariyerinde Real Madrid, Napoli ve Fiorentina formaları giydi.

İspanya Milli Takımı ile 5 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol katkısında bulundu. Tecrübeli oyuncu sağ ve sol kanatta görev alabiliyor.

En iyi performansını Napoli'de sergileyen İspanyol futbolcu, İtalyan ekibinde 349 maçta 82 gol 79 asistlik performans ortaya koymuştu.

(Fotomaç)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...
Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecekBalotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek
Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'den Ahmet Çalık için duygusal an...

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'den Ahmet Çalık için duygusal an...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.