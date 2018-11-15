SPOR

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e yanıt!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Mustafa Cengiz'in hakaret içerikli açıklamalarının kınandığı ve söylemlerinin iade edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e yanıt!

Fenerbahçe'den Galatasaray hakkında flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözleri kınandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır.

Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray mustafa cengiz

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çirkef bir kulüp galatasaray hazımsız kabadayı ukala şeref yoksunu
yaaa gidin şurdan zaten bu ülkenin futbolunun bu hale gelmesinin tek sebebi f b dir bunu nasıl bilmezsiniz t f f tuturmuş şikeyi aklıyacam diye. yazıklar olsun ki bu ülkenin futbolunu seyretmek zorunda bırakıldıgımız için. t f f görevini yapmaz sonrada çıkıp dogruluk abidesi gibi çıkıp konuşuyorlar. bu ülkeniz yüz karası bir t f f dir birde f b dir gerisi faso fissooo
seviyenizimi bozmıyacaksınız tüm stad fatih hocaya galatasaray taraftarına alanya maçında küfür ederken seviyniz bumu buysa tff de küfürü seviyırki sizin gibi ceza vermedi bile size kğfür etmek seviyeyse hekesin ağzı dili var küfürle bir yerlere varacanızı sanıyorsunuz kendinizi öyle avutun
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