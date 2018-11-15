Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e yanıt!

Fenerbahçe'den Galatasaray hakkında flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözleri kınandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır.

Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz.

