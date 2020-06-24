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Fenerbahçe'den 'Obradovic' geçti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic, 7 yıllık Fenerbahçe kariyerinde büyük bir iz bıraktı.

Fenerbahçe'den 'Obradovic' geçti

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic, 7 yıllık Fenerbahçe kariyerinde büyük bir iz bıraktı.

Sarı-lacivertli camiayla 2013 yılında tanışan ve elde ettiği başarılarla taraftarın gönlünde taht kuran 60 yaşındaki başantrenörün, sözleşmesini uzatmama kararı şok etkisi oluşturdu.

Geçen hafta İstanbul'a gelerek yönetimle yeni sözleşme görüşmeleri yapan Obradovic, ailesinin de isteğiyle 1 yıl takım çalıştırmama kararı aldı. Fenerbahçe'nin başında 507 maça çıkan Sırp çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımla 7 yılda 11 kupa kazandı.

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirme başarısı gösteren ilk ve tek başantrenör olan Obradovic, sarı-lacivertlilerle bu alanda önemli rekorlar kırmayı da başardı.

MÜZEDEKİ 24 KUPANIN 11'İNDE İMZASI VAR

Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 7 yılda Obradovic'le 11 kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA 382 GALİBİYET

Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerle çıktığı 507 resmi karşılaşmada 382 galibiyet elde etti. Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı takımıyla Basketbol Süper Ligi'nde 262, THY Avrupa Ligi'nde 217, Türkiye Kupası'nda 22, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 olmak üzere toplam 507 karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 382 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

YÜZDE 75,3 KAZANMA ORANI

Obradovic, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda önemli bir galibiyet yüzdesi elde etti. Tecrübeli başantrenör, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle 507 maçta 382 galibiyet aldı ve yüzde 75,3 kazanma oranı yakaladı.

OBRADOVİC İLE AVRUPA'DA FENERBAHÇE RÜZGARI

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de görev yaptığı 7 sezonda sarı-lacivertlileri Avrupa'nın önemli takımları arasına soktu. Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki yükselişi 2013 yılında başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in gelmesiyle başladı.

Avrupa Ligi'ni biri Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, sarı-lacivertliler yönetiminde tamamladığı 6 sezonun 5'inde, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda son 4'e kalma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde sadece ilk sezonunda Top 16 turunda elenmişti. Daha sonra tecrübeli başantrenörün liderliğinde sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in vazgeçilmez takımı oldu.

FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE 2017'DE ÇIKARDI

Obradovic, Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkardı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerle 2016-2017 sezonunda büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'inde önce Real Madrid'i eleyen Obradovic'in öğrencileri, finalde de Olympiakos'u 80-64 yenerek kulüpler bazında Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.

DÖRTLÜ FİNAL'İN VAZGEÇİLMEZ İSMİ OBRADOVİC

Kariyerinde Avrupa Ligi'nde 24 sezon mücadele eden Obradovic, 18 kez Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Obradovic, Fenerbahçe ile üst üste 5 kez Dörtlü Final'e kalarak kariyerinde de bir ilke imza attı. Deneyimli başantrenör, Fenerbahçe dışında Panathinaikos'u 8, Real Madrid'i 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yı ise birer kez Dörtlü Final'e götürdü. Obradovic, boy gösterdiği 18 Dörtlü Final'de 9 şampiyonluğun yanı sıra üçer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşadı.

FENERBAHÇE'DE GALİBİYET REKORU

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile 2018-2019 sezonunda galibiyet rekoru kırarak Dörtlü Final'e gitmişti. Söz konusu sezonda normal sezonu lider bitiren Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, yeni formatta oynanan Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan ilk Türk takımı olmuştu. Sarı-lacivertliler, toplam 28 galibiyet aldığı sezonda, Dörtlü Final'e en fazla maç kazanarak giden ekip olma unvanını elde etmişti.

BÜTÜN TAKIMLARIYLA AVRUPA KUPASI KAZANDI

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı. Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti. Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.

18 DÖRTLÜ FİNAL'İN 12'SİNDE FİNALE ÇIKTI

Kariyerinde 18 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı. Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

(AA)

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