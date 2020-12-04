Fenerbahçe'den Ocak ayı bombası! Mesut Özil ve Mandzukic...

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, son 2 sezon sırasıyla ligi 6. ve 7. olarak bitirdi.Son şampiyonluğu 2013-14 senesinde yaşayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda ipi göğüsleyerek taraftarını mutlu etmek istiyor.Sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertli takım, idari koordinatör olarak da eski futbolcusu Selçuk Şahin ile anlaşmıştı.Ligde ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' demişti.
Sonrasında çıktığı son 3 maçta 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.Devre arası transfer döneminin de yaklaşmasıyla beraber sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmelerde yaşanıyor.Kanarya, yaz transfer sezonunda olduğu gibi, devre arasında da transferde ses getirmek istiyor. İşte hedefteki 2 dünya yıldızı...
Kariyerini Arsenal'de sürdüren Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, teknik direktör Mikel Arteta'nın tercihleri arasında yer almıyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler, bonservis bedeli ödemeden maaşı karşılığında yıldız ismi kadrosuna katacak.Kanarya, bu transferi gerçekleştirerek taraftarını şampiyonluk havasına sokmak istiyor.
Son olarak Katar Ligi temsilcisi Al-Duhail'de forma giyen Mario Mandzukic'in bonservisi elinde bulunuyor.34 yaşındaki oyuncuyu da renklerine bağlayıp ilerideki eksiklikleri bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, yapacağı bu harekatla hem rakiplerine gözdağı vermek hem de 'o' havaya girmek istiyor.Hırvat golcü Al-Duhail'de 7 maça çıkarken 1 kez gol atabildi.
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