Fenerbahçe'den Ocak ayı bombası! Mesut Özil ve Mandzukic...

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, son 2 sezon sırasıyla ligi 6. ve 7. olarak bitirdi.Son şampiyonluğu 2013-14 senesinde yaşayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda ipi göğüsleyerek taraftarını mutlu etmek istiyor.Sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertli takım, idari koordinatör olarak da eski futbolcusu Selçuk Şahin ile anlaşmıştı.Ligde ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' demişti.

SON 3 MAÇ, 2 MAĞLUBİYET!

Sonrasında çıktığı son 3 maçta 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.Devre arası transfer döneminin de yaklaşmasıyla beraber sarı-lacivertlilerde son dakika gelişmelerde yaşanıyor.Kanarya, yaz transfer sezonunda olduğu gibi, devre arasında da transferde ses getirmek istiyor. İşte hedefteki 2 dünya yıldızı...

MESUT ÖZİL'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

Kariyerini Arsenal'de sürdüren Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, teknik direktör Mikel Arteta'nın tercihleri arasında yer almıyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler, bonservis bedeli ödemeden maaşı karşılığında yıldız ismi kadrosuna katacak.Kanarya, bu transferi gerçekleştirerek taraftarını şampiyonluk havasına sokmak istiyor.

İKİNCİ BOMBA MANDZUKIC!

Son olarak Katar Ligi temsilcisi Al-Duhail'de forma giyen Mario Mandzukic'in bonservisi elinde bulunuyor.34 yaşındaki oyuncuyu da renklerine bağlayıp ilerideki eksiklikleri bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, yapacağı bu harekatla hem rakiplerine gözdağı vermek hem de 'o' havaya girmek istiyor.Hırvat golcü Al-Duhail'de 7 maça çıkarken 1 kez gol atabildi.