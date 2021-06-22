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Fenerbahçe'den Okay Yokuşlu bombası

22.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçim sonrası transferde bombalar art arda patlayacak. Sarı-lacivertli ekipte Okay Yokuşlu sesleri git gide yükselmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Okay Yokuşlu bombası

Fenerbahçe, yeni sezon transfer planını şimdiden çizmeye başladı. Sarı lacivertli ekibin listesinde olduğu iddia edilen birçok isim gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.26 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçim sonrası hem teknik direktör hem de transferde planını daha da net şekillendirecek olan Fenerbahçe'de Ali Koç devam edecek gibi çalışmalarını sürdürüyor.

OKAY YOKUŞLU BOMBASI

Sarı lacivertlilerin orta saha mevkisinde gündemine aldığı belirtilen isim ise milli futbolcumuz Okay Yokuşlu. Transfer zor gibi gözükse de oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo ile görüşmeler sürüyor. Okay'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken menajeri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin seçim sonrası bu transferi bitirmek için menajeri ile bağlantı kurduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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