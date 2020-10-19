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Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, skandallara imza atmaya devam ediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Sezon başında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek ülkesi Almanya'nın yolunu tutan Max Kruse, gündem olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, skandallara imza atmaya devam ediyor

Oynadığı futboldan ziyade saha dışındaki yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki yıldız, bu kez Instagram'daki paylaşımlarıyla Almanya'da gündemde.Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin takımına transfer olan Max Kruse, nargile kafede arkadaşlarıyla eğlenip kumar oynadığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Bundesliga'da dün akşam oynanan Schalke 04-Union Berlin karşılaşmasından önceki gün Berlin'de bir kafeden görüntülerini paylaşan oyuncu, başkent ekibinin taraftarları tarafından ağır şekilde eleştirildi.1-1 biten Schalke karşılaşması sonrasında Union Berlin teknik direktörüne Max Kruse soruldu.Union Berlin teknik direktörü Fischer, soru üzerine Max Kruse için "Onu böyle kabullenmeliyiz. Sonuçta yaptığı yasalara göre yasak olan bir şey değil. Federasyonun ve devletin istediği gibi pandemi kurallarına uymamış olabilir ama nargile içip sanal kağıt oyunu oynamak illegal değil" açıklaması yaptı.

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