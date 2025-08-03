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Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu Club America'ya transfer oldu!

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu. Club America, Allan Saint-Maximin'i 12 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattı. Yıldız futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu Club America'ya transfer oldu!
Berker İşleyen

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu.

Club America, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

4+1 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe den olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Allan Saint-Maximin in yeni adresi belli oldu Club America ya transfer oldu! 1

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Meksika temsilcisi, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için 12 milyon dolar bonservis bedeli ödedi. Taraflar 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Saint-Maximin, kariyerinde daha önce Nice, Monaco ve Newcastle United gibi kulüplerde forma giymişti. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

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