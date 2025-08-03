Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu Club America'ya transfer oldu!

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oldu.

Club America, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

4+1 YILLIK ANLAŞMA

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Meksika temsilcisi, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için 12 milyon dolar bonservis bedeli ödedi. Taraflar 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Saint-Maximin, kariyerinde daha önce Nice, Monaco ve Newcastle United gibi kulüplerde forma giymişti. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.