SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe’den Onyekuru ve Halil için hamle

Fenerbahçe’den Onyekuru ve Halil için hamle

21.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni oyun sistemine göre takımda forma bulma şansları kalmayan Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel için çözüm aranıyor. Halil Dervişoğlu ve Onyekuru transferlerinde takas olarak teklif edilen oyuncular için henüz olumlu bir haber gelmedi.

Fenerbahçe’den Onyekuru ve Halil için hamle

Vitor Pereira’nın sisteminde tamamen atıl kalan Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel için Fenerbahçe kulüp arıyor. Sarı-lacivertliler daha önce Monaco’ya Onyekuru-Osayi Samuel, Brentford’a ise Ferdi-Halil Dervişoğlu takasını önerdi.

Ayrıca Osayi-Samuel için Rangers, Fulham ve Celtic’in, Ferdi içinse Championship’ten bahsi geçen takımların tekliflerini beklemeye geçti.

Ancak iki oyuncu içinde herhangi bir teklif gelmemesi üzerine yeniden harekete geçildi. Yeni tekliflerle Brentford ile Monaco’nun kapısı çalındı.

YENİ TEKLİFLER DE KABUL GÖRMEDİ

İngiliz ekibine Halil’e karşılık Osayi-Samuel teklif edildi. Monaco’ya da Onyekuru’ya karşılık Ferdi önerildi. Halil için Brentford 3.5 milyon sterlin, Monaco ise Onyekuru için 1.5 milyon euro artı para talep etti. Görüşmeler yine durdu. Fenerbahçe yönetimi Ağustos ayı içinde iki takas için yeniden şartları zorlama kararı aldı.

ONYEKURU İÇİN BEŞİKTAŞ'LA KAPIŞILIYOR

Bu arada Foot Mercato’dan Dahbia Hattabi’nin haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş’la beraber Onyekuru için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor. Şu ana kadar Monaco’yu ikna edebilecek bir teklifle gelmediler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den Rafael Alcantara hamlesiFenerbahçe'den Rafael Alcantara hamlesi
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
F.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den teklifF.Bahçeli yıldıza Süper Lig'den teklif
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Henry Onyekuru Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti

Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti

Transfer bitti! PSV maçı sonrası imza

Transfer bitti! PSV maçı sonrası imza

Fenerbahçe'den Rafael Alcantara hamlesi

Fenerbahçe'den Rafael Alcantara hamlesi

Eski Avrupa şampiyonu boksör evinde ölü bulundu

Eski Avrupa şampiyonu boksör evinde ölü bulundu

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tokyo 2020'de seks önlemi

Tokyo 2020'de seks önlemi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.