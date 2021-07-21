Fenerbahçe’den Onyekuru ve Halil için hamle

Vitor Pereira’nın sisteminde tamamen atıl kalan Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel için Fenerbahçe kulüp arıyor. Sarı-lacivertliler daha önce Monaco’ya Onyekuru-Osayi Samuel, Brentford’a ise Ferdi-Halil Dervişoğlu takasını önerdi.

Ayrıca Osayi-Samuel için Rangers, Fulham ve Celtic’in, Ferdi içinse Championship’ten bahsi geçen takımların tekliflerini beklemeye geçti.

Ancak iki oyuncu içinde herhangi bir teklif gelmemesi üzerine yeniden harekete geçildi. Yeni tekliflerle Brentford ile Monaco’nun kapısı çalındı.

YENİ TEKLİFLER DE KABUL GÖRMEDİ

İngiliz ekibine Halil’e karşılık Osayi-Samuel teklif edildi. Monaco’ya da Onyekuru’ya karşılık Ferdi önerildi. Halil için Brentford 3.5 milyon sterlin, Monaco ise Onyekuru için 1.5 milyon euro artı para talep etti. Görüşmeler yine durdu. Fenerbahçe yönetimi Ağustos ayı içinde iki takas için yeniden şartları zorlama kararı aldı.

ONYEKURU İÇİN BEŞİKTAŞ'LA KAPIŞILIYOR

Bu arada Foot Mercato’dan Dahbia Hattabi’nin haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş’la beraber Onyekuru için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor. Şu ana kadar Monaco’yu ikna edebilecek bir teklifle gelmediler.



