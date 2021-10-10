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Fenerbahçe’den Pereira ve Mesut Özil paylaşımı

10.10.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, daha önce yaptığı Pereira-Caner Erkin paylaşımını bu kez Pereira ve Mesut Özil için yaptı.

Fenerbahçe’den Pereira ve Mesut Özil paylaşımı

Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına hazırlanan Fenerbahçe, bugünkü antrenmanda bir paylaşım yaptı.

Teknik direktör Vitor Pereira ile yıldız futbolcu Mesut Özil’in aralarında problem olduğuna dair çıkan haberlere göndermede bulunan Fenerbahçe’nin paylaşımı taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu.

Videoda Mesut Özil ile Pereira’nın kısa diyalogu görülürken, Portekizli teknik adam eliyle yazı işareti yaptı.

DAHA ÖNCE CANER VE PEREIRA PAYLAŞIMI YAPILMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp, Vitor Pereira’nın takımına gelmesinin ardından aralarında problem olduğu belirtilen Caner Erkin ile sarılıp ve gülerken fotoğraflarını paylaşmıştı. Ancak Portekizli teknik adam, sezon başında milli futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Takımda istenmeyen Caner Erkin, Karagümrük’e imza attı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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