Fenerbahçe'den Rafael Alcantara hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Todofichajes'te yer alan haberde; "Rafinha Alcantara, Sarı-Lacivertli takımda yeni bir maceraya atılmak için PSG'den ayrılabilir" denildi.

Manşetten verilen haberde; Rafinha'nın Teknik Direktör Mauricio Pocchettino tarafından kadroda düşünülmediği ve Fransız ekibinin yeni transferler için kadroda yer açmasının gerektiği vurgulandı. PSG'nin Wijnaldum'u transfer etmesinin ardından 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE İÇİN FIRSAT TRANSFERİ

Haberde, "Fenerbahçe için bir fırsat transferi" yorumu yapılırken, Brezilyalı oyuncunun piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu ve 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı. Satın alma opsiyonlu kiralamanın transfer için en iyi seçenek olduğu yazıldı. Son olarak, Sarı-Lacivertliler ile PSG arasında görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Deneyimli isim, geçtiğimiz sezon 34 maçta bin 646 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 7 asist yaparak takımına katkı sağladı. (Akşam)



