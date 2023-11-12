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  4. Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitti, üst üste 3. kez maça çıkmadan sakatlandı! İspanyol devinde 'Arda Güler' krizi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e gitti, üst üste 3. kez maça çıkmadan sakatlandı! İspanyol devinde 'Arda Güler' krizi

12.11.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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İspanyol devi Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in yanı sıra, birçok futbolcunun sakatlıklarının nüksetmesi kulübü baş sağlık görevlisini görevinden etti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve bu transferiyle büyük ses getiren Arda Güler'in peşini talihsizlikler bırakmıyor.

Yeni takımında üst üste sakatlıklar yaşayan milli futbolcumuz, henüz Madrid ekibiyle resmi bir maça çıkamazken, Arda'nın üst üste 3. kez sakatlanması sonrası kulüpte bir kriz de patlak verdi.

'O İSİMLE YOLLAR AYRILDI'

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İspanyol basınının önde gelen kaynaklarından Marca'nın haberine göre; Real Madrid, kulübün baş sağlık sorumlusu Niko Mihic ile yollarını ayırdı. Real Madrid'in bu kararı almasında başta Arda Güler'in sakatlığı olmak üzere futbolcuların sakatlıklarının sürekli nüksetmesinin etkili olduğu ifade edildi.

3 KEZ SAKATLANDI!

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e 6 Temmuz'da transfer olan Arda Güler, 3 kez sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncu, henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

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