Fenerbahçe'den rekor kırarak ayrılıyor! Suudi Arabistan kulübü, En-Nesyri için gözünü kararttı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, rekor bonservisle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yüksek bir teklif gelmesi halinde yolları ayırmayı istediği En-Nesyri için istediği teklifi aldı.

FENERBAHÇE'YE REKOR TEKLİF

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Hilal ekibi En-Nesyri için girişimlere başladı. Bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkaran Al Hilal, Faslı golcü ile de yaptığı görüşmeden olumlu dönüş aldı. Takımların kısa süre içinde anlaşıp bu transferin noktalanması bekleniyor.

30 GOL ATTI AMA TARAFTARIN GÖZÜNE GİREMEDİ

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 30 gol atıp 7'de asist yapan En-Nesyri, sarı-lacivertli taraftarların gözüne giremedi.