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Fenerbahçe'den rekor kırarak ayrılıyor! Suudi Arabistan kulübü, En-Nesyri için gözünü kararttı

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri bir türlü taraftarın gözüne giremeyen Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılıyor. Birçok Suudi Arabistan kulübünün transfer listesinde yer alan Faslı oyuncuya rekor sayılabilecek bir teklif geldi.

Fenerbahçe'den rekor kırarak ayrılıyor! Suudi Arabistan kulübü, En-Nesyri için gözünü kararttı
Emre Şen

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, rekor bonservisle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yüksek bir teklif gelmesi halinde yolları ayırmayı istediği En-Nesyri için istediği teklifi aldı.

FENERBAHÇE'YE REKOR TEKLİF

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Hilal ekibi En-Nesyri için girişimlere başladı. Bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkaran Al Hilal, Faslı golcü ile de yaptığı görüşmeden olumlu dönüş aldı. Takımların kısa süre içinde anlaşıp bu transferin noktalanması bekleniyor.

30 GOL ATTI AMA TARAFTARIN GÖZÜNE GİREMEDİ

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Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 30 gol atıp 7'de asist yapan En-Nesyri, sarı-lacivertli taraftarların gözüne giremedi.

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