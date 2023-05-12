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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Altay Bayındır ile yollar ayrılacak mı? Uğur Dündar son noktayı koydu...

12.05.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen sarı - lacivertlilerin kısa bir süre önce sözleşmesini uzattığı kalecisi Altay Bayındır hakkında takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, spekülasyonlar sonrasında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Altay Bayındır ile yollar ayrılacak mı? Uğur Dündar son noktayı koydu...

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Giresunspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle zirve çekişmesinde büyük bir yara alan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

ALTAY İÇİN FLAŞ İDDİA GELMİŞTİ

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Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 4 yıllığına uzattığı kaleci Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin kaptanı için sosyal medyada yer alan spekülasyonların ardından kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan açıklama geldi.

"BU HABER YALANDIR"

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Dündar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır, bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir. O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır..." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe ile 40 resmi maça çıkan 25 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 45 gol gördü. 14 maçta ise kalesini gole kapattı.

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