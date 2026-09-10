Fenerbahçe'den resmi Aziz Yıldırım açıklaması! İddialara jet yalanlama

Sarı-lacivertli kulüp, son günlerde bazı medya mecralarında yer alan Başkan Aziz Yıldırım ve sağlık heyeti hakkındaki kriz iddialarına ilişkin resmi bir bilgilendirme yayımladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda, Başkan Aziz Yıldırım'ın kulüp doktorları ve sağlık sponsoru Medicana yetkilileriyle futbolcuların sahaya dönüş süreçleri hakkında bir araya geldiği yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Bugün bir medya mecrasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır. Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"TARAFLAR ARASINDA HİÇBİR SORUN YOK"

Sakatlık süreçlerinin yönetimine dair kulüp içerisinde herhangi bir krizin bulunmadığının altı çizilen açıklamanın devamında, kulüp sağlık heyeti ile sponsor hastane arasındaki uyumlu çalışmaya dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır."