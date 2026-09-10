Galatasaray'da endişelendiren Osimhen gerçeği!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyen Victor Osimhen'in yokluğu, sarı-kırmızılı takımın hücum performansında bir kez daha hissedildi.

OSIMHEN YOKSA GALİBİYET DE YOK

Nijeryalı golcünün Galatasaray formasını giymediği Avrupa karşılaşmalarına bakıldığında dikkat çeken bir tablo ortaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in görev yapmadığı hiçbir Avrupa kupası maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Galatasaray'ın bu süreçteki sonuçları şöyle:

Sporting CP 3-1 Galatasaray

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

Rigas Skola 2-2 Galatasaray

Malmö 2-2 Galatasaray

AVRUPA'DA 4 MAĞLUBİYET, 2 BERABERLİK

Osimhen'in forma giymediği 6 Avrupa karşılaşmasında Galatasaray 4 kez mağlubiyet yaşarken, 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti dikkat çekti.

Özellikle Frankfurt ve Sporting karşılaşmalarında alınan farklı mağlubiyetler, Nijeryalı forvetin hücum hattındaki önemini gözler önüne serdi.

AZ ALKMAAR MAÇINDA DA SKOR ÜRETMİŞTİ

Osimhen'in Avrupa'daki etkisi, forma giydiği maçlarda da kendisini gösterdi. Nijeryalı futbolcu, 28 Kasım 2024'te AZ Alkmaar karşısında Galatasaray'ın ilk 11'inde yer aldı ve takımının tek golünü kaydetti.

Osimhen'in fileleri havalandırdığı mücadele 1-1 sona ererken, yıldız futbolcunun hücumdaki etkinliği bir kez daha ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN HÜCUM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Sarı-kırmızılı takımın Osimhen'den yoksun çıktığı karşılaşmalardaki sonuçlar, yıldız golcünün hücum planındaki ağırlığını da ortaya koyuyor. Ceza sahasında rakip savunmaya sürekli tehdit oluşturan Nijeryalı futbolcunun yokluğunda Galatasaray'ın üretkenliğinin ve bitiriciliğinin gerilediği görülüyor.

GÖZLER OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜNDE

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından Sporting deplasmanını kaçıran Osimhen'in dönüşü, Galatasaray adına büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa'da yaşanan kötü serinin son bulması ve hücum hattının yeniden güç kazanması için yıldız futbolcunun bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.