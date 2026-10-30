Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik yapılanmayla ilgili aldığı kararı kamuoyuna duyurdu. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Dirk Kuyt görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE TAKIMIN BAŞINA DİRK KUYT GEÇİYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda Futbol A Takımı'nın teknik yapılanması değerlendirildi. Yapılan görüşmelerin ardından milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı futbol adamının bu süreçte takımın başında olacağı belirtildi. Böylece Fenerbahçe'de yeni teknik direktör göreve başlayana kadar takımı Kuyt çalıştıracak.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN KOMİTE KURULDU

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörün belirlenmesi için de harekete geçti. Kulüpten yapılan duyuruda, teknik direktör seçimine yönelik çalışmaların Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komite aracılığıyla yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada sürecin hızlı şekilde ilerletilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin henüz bir isim paylaşılmadı.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Fenerbahçe, açıklamasında taraftarların desteğinin önemine de dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüp, futbolculara ve teknik heyete sahip çıkılması gerektiğini belirterek tribünlerden yükselen desteğin takımın mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yönetim, taraftarları yarın oynanacak karşılaşmada takımlarının yanında olmaya davet etti. Açıklama, "Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle sona erdi.

İŞTE 3 MAÇLIK SÜREÇ

Fenerbahçe'yi önümüzdeki süreçte yoğun bir maç takvimi bekliyor. Sarı-lacivertliler sırasıyla Göztepe ile karşı karşıya gelecek, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak. Fenerbahçe, bu iki mücadelenin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'ya konuk olacak.