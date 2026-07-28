Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Kante ve Cherif...

Fenerbahçe, iki futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp, izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante'nin takıma katıldığını duyururken, Sidiki Cherif'in ise yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı.

KANTE TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından verilen izni tamamlayan N'Golo Kante, sağlık kontrollerinin ardından yeniden takım çalışmalarına dahil oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kante, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

CHERIF KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe, genç oyuncu Sidiki Cherif'in son antrenmanda hissettiği ağrılar nedeniyle kamp kadrosuna alınmadığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

Kulüp, Cherif'in tedavi ve takip sürecinin sağlık ekibi tarafından sürdürüldüğünü belirtirken, Kante'nin ise yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte devam edeceğini duyurdu.