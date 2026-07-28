ABD meclisi harekete geçti! FIFA'ya yolsuzluk incelemesi, o belgeler talep edildi

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA'nın ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yürüttüğü ilişkilere yönelik ciddi iddialar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın odağında, karşılıklı çıkar sağlandığı öne sürülen temaslar ve yargı süreçlerine ilişkin iddialar yer alıyor.

'RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

ABD'de FIFA ile Donald Trump yönetimi arasındaki ilişkilere yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA hakkında resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Raskin'in FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta, kurumun Trump yönetiminden çeşitli ayrıcalıklar elde etmek amacıyla girişimlerde bulunduğu yönündeki iddiaların inceleneceği belirtildi. Aynı kapsamda, Trump yönetiminin FIFA bağlantılı bazı yüksek profilli yolsuzluk dosyalarını düşürdüğü öne sürülen süreçler de araştırılacak.

TRUMP İLE İLİŞKİLER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü" vermesi de inceleme konusu oldu. Raskin, bu adımların Trump yönetimiyle yakın ilişkiler kurma çabasının bir parçası olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Mektupta ayrıca, Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını sonradan düşürdüğü yönündeki iddialara da dikkat çekildi.

BİLET SATIŞLARI VE BELGELER TALEP EDİLDİ

Jamie Raskin, FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı fiyat politikalarının ve satış yöntemlerinin ABD'li tüketicilere zarar verdiğini savundu. Mektupta, "fahiş fiyatlandırma" ve "aldatıcı satış yöntemleri" iddiaları da soruşturmanın önemli başlıkları arasında gösterildi.

Raskin, Gianni Infantino'dan Trump ve çevresine sağlandığı öne sürülen olası menfaatlere ilişkin belgelerin, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına dair kayıtların ve ABD'li yetkililerle gerçekleştirilen temaslara ilişkin bilgilerin Komiteye iletilmesini istedi. Ayrıca Trump Tower'daki FIFA ofisine ait ziyaretçi kayıtlarının teslim edilmesi ve Infantino'nun Komite önünde ifade vermesi talep edildi.