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Fenerbahçe'den Samatta kararı

06.05.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon beklenen katkıyı alamadığı Mbawana Samatta ile yollarını ayırma kararı aldı. Fenerbahçe, Samatta'nın sezon sonundaki zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmamanın yollarını ararken oyuncuyu eski takımı Genk'in kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Samatta kararı

Fenerbahçe, sezon başında Aston Villa'dan kiraladığı ve 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbawana Samatta ile yollarını ayırmak istiyor. Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonunun kullanılmamasına yönelik çalışmalar olduğu belirtildi.

Belçika gazetesi Het Belang van Limburg, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kesinlikle kadrosunda tutmayacağını belirtti. Bu noktada Samatta'nın eski kulübü Genk'in de devreye girdiği aktarılıyor.

Samatta, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmuştu. İngiltere'deki yarım sezonun sonrasında ise 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 26 maça çıkan Samatta, 5 gol atabilirken toplamda da Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 maçta 6 gol katkısı sağladı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
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