Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde harika bir geri dönüş! Sarı lacivertliler Feyenoord'u geriden gelip yendi ve adını bir üst tura yazdırdı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna kalabilmek için Feyenoord engelini geçmesi gereken sarı-lacivertliler, sahadan 5-2 galip ayrılarak bir üst tura adını yazdırdı.

Burak Kavuncu
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İstanbul’da 2-1’in rövanşında Feyenoord ile karşılaştı. Karşılaşmadan 5-2’lik skorla galip ayrılan sarı lacivertliler turnuvada adını Play-Off turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE 3’LÜ SAVUNMA İLE SAHADAYDI

Fenerbahçe den Şampiyonlar Ligi nde harika bir geri dönüş! Sarı lacivertliler Feyenoord u geriden gelip yendi ve adını bir üst tura yazdırdı... 1

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Feyenoord'un ilk 11'i: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda!

11 DAKİKADA 3 GOL

Fenerbahçe den Şampiyonlar Ligi nde harika bir geri dönüş! Sarı lacivertliler Feyenoord u geriden gelip yendi ve adını bir üst tura yazdırdı... 2

Fenerbahçe dakikalar 41’i gösterirken Watanabe'nin golü ile 1-0 gerideyken, 44'de A.Brown, 45+2'de J.Duran, 55. dakikada Fred ve 84. dakikada En-Nesyri'nin attığı goller ile geri dönmesini bildi. Özellikle Fred’in ceza sahası dışından attığı harika gol tüm tribünlerin takdirini kazandı. Maçın son saniyelerinde bir kez daha sahneye çıkan Watanebe farkı 2'ye indirdi. Talisca'nın final golü ise maçın skorunu belirledi.

DURAN ATTI VE ÇIKTI!

Fenerbahçe den Şampiyonlar Ligi nde harika bir geri dönüş! Sarı lacivertliler Feyenoord u geriden gelip yendi ve adını bir üst tura yazdırdı... 3

Maçta attığı 1 gol ile takımının galibiyetinde büyük katkı sağlayan Jhon Duran, dakikalar 62’yi gösterirken sakatlığı sebebiyle oyundan alındı. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olup olmadığı maçın ardından çekilecek MR da belli olacak.

MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
5 - 2
Feyenoord Feyenoord

José Mourinho Feyenoord fenerbahçe fred şampiyonlar ligi Jhon Duran
