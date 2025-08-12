Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde harika bir geri dönüş! Sarı lacivertliler Feyenoord'u geriden gelip yendi ve adını bir üst tura yazdırdı...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İstanbul’da 2-1’in rövanşında Feyenoord ile karşılaştı. Karşılaşmadan 5-2’lik skorla galip ayrılan sarı lacivertliler turnuvada adını Play-Off turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE 3’LÜ SAVUNMA İLE SAHADAYDI

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Feyenoord'un ilk 11'i: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Timber, Hwang, Steijn, Moussa, Sauer, Ueda!

11 DAKİKADA 3 GOL

Fenerbahçe dakikalar 41’i gösterirken Watanabe'nin golü ile 1-0 gerideyken, 44'de A.Brown, 45+2'de J.Duran, 55. dakikada Fred ve 84. dakikada En-Nesyri'nin attığı goller ile geri dönmesini bildi. Özellikle Fred’in ceza sahası dışından attığı harika gol tüm tribünlerin takdirini kazandı. Maçın son saniyelerinde bir kez daha sahneye çıkan Watanebe farkı 2'ye indirdi. Talisca'nın final golü ise maçın skorunu belirledi.

DURAN ATTI VE ÇIKTI!

Maçta attığı 1 gol ile takımının galibiyetinde büyük katkı sağlayan Jhon Duran, dakikalar 62’yi gösterirken sakatlığı sebebiyle oyundan alındı. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olup olmadığı maçın ardından çekilecek MR da belli olacak.