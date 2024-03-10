Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda müthiş geri dönüş! Pendikspor'u 1-0 geriden gelip devirdiler

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, zirve mücadelesinden kopmamak ve Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmamasını sağlamak için mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı ve karşılaşmayı 4-1 kazandı. Sarı-lacivertliler bu skorun ardından iç sahada üst üste 4. galibiyetini almış oldu.
30'uncu dakikada Pendikspor'da sol kanatta topla buluşan Mame Thiam'ın arka direğe ortasına hareketlenen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşu ile takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruş sonucunda çok şık bir gole imza attı ve takımına beraberliği getirdi.
Mücadelede son anlara girilirken Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi skoru 2-1'e getirdi.
Maçın 90+4'üncü dakikasında Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı. Ligdeki ilk golünü atan milli oyuncu skoru 3-1 yaptı.
90+9'uncu dakikada İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaparak skoru 4-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı.
Pendikspor'da Welinton ve Musamba gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. (Welinton 71, Musamba 90)
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü bu zorlu mücadelede forma giyemedi. Sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.
Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Pendikspor ile oynanan lig maçında da tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Pendiksporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.