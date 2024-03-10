Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda müthiş geri dönüş! Pendikspor'u 1-0 geriden gelip devirdiler

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, zirve mücadelesinden kopmamak ve Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmamasını sağlamak için mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı ve karşılaşmayı 4-1 kazandı. Sarı-lacivertliler bu skorun ardından iç sahada üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

PENDİKSPOR GOLÜ BULDU

30'uncu dakikada Pendikspor'da sol kanatta topla buluşan Mame Thiam'ın arka direğe ortasına hareketlenen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşu ile takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

MERT HAKAN YANDAŞ ATTI

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruş sonucunda çok şık bir gole imza attı ve takımına beraberliği getirdi.

BATSHUAYI PENALTIDAN 2-1 YAPTI

Mücadelede son anlara girilirken Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi skoru 2-1'e getirdi.

FERDİ KADIOĞLU İLK GOLÜNÜ ATTI

Maçın 90+4'üncü dakikasında Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı. Ligdeki ilk golünü atan milli oyuncu skoru 3-1 yaptı.

İRFAN CAN SKORU BELİRLEDİ

90+9'uncu dakikada İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaparak skoru 4-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı.

PENDİKSPOR 9 KİŞİ TAMAMLADI

Pendikspor'da Welinton ve Musamba gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. (Welinton 71, Musamba 90)

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü bu zorlu mücadelede forma giyemedi. Sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.

SARACOĞLU KAPALI GİŞE

Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Pendikspor ile oynanan lig maçında da tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Pendiksporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.





