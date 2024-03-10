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Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda müthiş geri dönüş! Pendikspor'u 1-0 geriden gelip devirdiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 20:41
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın peşinde olan sarı-lacivertliler kendi evinde oynadığı bu maçı kayıpsız atlatmak istiyordu. Ligde artık son haftalara girilirken her maçın final olduğu dönemde Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza atarak Pendikspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin gollerinin Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi kaydetti.

Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda müthiş geri dönüş! Pendikspor'u 1-0 geriden gelip devirdiler

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, zirve mücadelesinden kopmamak ve Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmamasını sağlamak için mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı ve karşılaşmayı 4-1 kazandı. Sarı-lacivertliler bu skorun ardından iç sahada üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

PENDİKSPOR GOLÜ BULDU

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30'uncu dakikada Pendikspor'da sol kanatta topla buluşan Mame Thiam'ın arka direğe ortasına hareketlenen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşu ile takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

MERT HAKAN YANDAŞ ATTI

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruş sonucunda çok şık bir gole imza attı ve takımına beraberliği getirdi.

BATSHUAYI PENALTIDAN 2-1 YAPTI

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Mücadelede son anlara girilirken Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi skoru 2-1'e getirdi.

FERDİ KADIOĞLU İLK GOLÜNÜ ATTI

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Maçın 90+4'üncü dakikasında Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı. Ligdeki ilk golünü atan milli oyuncu skoru 3-1 yaptı.

İRFAN CAN SKORU BELİRLEDİ

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90+9'uncu dakikada İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaparak skoru 4-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı.

PENDİKSPOR 9 KİŞİ TAMAMLADI

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Pendikspor'da Welinton ve Musamba gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. (Welinton 71, Musamba 90)

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü bu zorlu mücadelede forma giyemedi. Sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.

SARACOĞLU KAPALI GİŞE

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Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Pendikspor ile oynanan lig maçında da tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Pendiksporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

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