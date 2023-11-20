Fenerbahçe'den savunmaya 'şampiyonluk' hamlesi! Milli yıldız, İspanya'dan Kadıköy'e geliyor

Transfer haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla milli araya lider olarak girmişti. Oynadığı son 3 resmi maçta da puan kaybı yaşayan sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcuların eksikliği takımı olumsuz olarak etkilemişti.

GÖZLER DEVRE ARASINDA

Stoperleri Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'nin performansları yeterli bulunmamıştı.

Serdar Aziz ve Luan Peres'in de sakatlıklarının bulunması nedeniyle sarı - lacivertliler, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GÜNDEMDE

İspanyol basınının haberine göre Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan futbolcu Çağlar Söyüncü olarak öne çıktı.

Yaz transfer döneminde Leicester'dan Atletico Madrid'e giden 27 yaşındaki stoperin İspanyol ekibinde süre bulamamaktan şikayetçi olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Bu sezon sadece 5 maçta 74 dakika forma şansı bulan Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi.

A Milli Takım ile EURO 2024'te boy göstermek isteyen milli futbolcunun düzenli forma şansı bulmak için Fenerbahçe'nin ilgisine yeşil ışık yaktı.

Yönetimin kısa süre içinde İspanya'ya giderek Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.





