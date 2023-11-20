SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den savunmaya 'şampiyonluk' hamlesi! Milli yıldız, İspanya'dan Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçe'den savunmaya 'şampiyonluk' hamlesi! Milli yıldız, İspanya'dan Kadıköy'e geliyor

20.11.2023 18:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda sakatlıkları bulunan futbolcularının eksikliğini fazlasıyla hisseden sarı - lacivertliler, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Savunma hattında birçok futbolcusu sakatlıkla boğuşan Kanarya'nın gündemine Çağlar Söyüncü geldi. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla milli araya lider olarak girmişti. Oynadığı son 3 resmi maçta da puan kaybı yaşayan sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcuların eksikliği takımı olumsuz olarak etkilemişti.

GÖZLER DEVRE ARASINDA

AA-20231001-32289131-32289130-FENERBAHCE_CAYKUR_RIZESPOR (Large)

Stoperleri Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'nin performansları yeterli bulunmamıştı.

Serdar Aziz ve Luan Peres'in de sakatlıklarının bulunması nedeniyle sarı - lacivertliler, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GÜNDEMDE

d12fe71d780646bdbe5a5816f4575873

İspanyol basınının haberine göre Fenerbahçe'nin transfer listesinde en tepede yer alan futbolcu Çağlar Söyüncü olarak öne çıktı.

Yaz transfer döneminde Leicester'dan Atletico Madrid'e giden 27 yaşındaki stoperin İspanyol ekibinde süre bulamamaktan şikayetçi olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

f38d4751630845bb8e167b1dd8dd4579

Bu sezon sadece 5 maçta 74 dakika forma şansı bulan Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi.

A Milli Takım ile EURO 2024'te boy göstermek isteyen milli futbolcunun düzenli forma şansı bulmak için Fenerbahçe'nin ilgisine yeşil ışık yaktı.

Yönetimin kısa süre içinde İspanya'ya giderek Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Özür dilemediği sürece onu stada sokmayacağım''''Özür dilemediği sürece onu stada sokmayacağım''
Andre Onana hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusu!Andre Onana hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusu!
Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Çağlar Söyüncü fenerbahçe devre arası transfer dönemi süper li alexand
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji bu kez tarih verdi...

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji bu kez tarih verdi...

Sorguda her şeyi itiraf etti! İşte kan donduran vahşetin nedeni

Sorguda her şeyi itiraf etti! İşte kan donduran vahşetin nedeni

Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!

Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!

''Özür dilemediği sürece onu stada sokmayacağım''

''Özür dilemediği sürece onu stada sokmayacağım''

Arda Güler'den İspanya itirafı! "F.Bahçe'ye dönecek mi?"

Arda Güler'den İspanya itirafı! "F.Bahçe'ye dönecek mi?"

Fenerbahçe'den savunmaya 'şampiyonluk' hamlesi!

Fenerbahçe'den savunmaya 'şampiyonluk' hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.