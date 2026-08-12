Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU!

BU GECE İSTANBUL'DA

Fenerbahçe: "Yeni transferimiz Romelu Lukaku, bu akşam saat 22.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

"İSMAİL HOCAYLA GECE GÜNDÜZ BİRLİKTEYİZ..."

Oğuz Çetin, "Gece gündüz 24 saat Fenerbahçe'yi yaşayarak bir süreç geçiriyoruz. Hiç kolay değil. Hem maddi anlamda kulübü tekrar ayağa kaldırmak, hem de futbolu tekrar yapılandırmak için çalışıyoruz. Temel amaç belli. Hepimiz buraya bu sene şampiyon olmak için geldik. 7/24 çalışıyoruz.

Son 2 aydır İsmail hocamla gece gündüz birlikteyiz. Kendisini çok iyi geliştirmiş. Bugün dünya futbolunda hangi üst düzey kulüp ne oynuyorsa, onu oynatabilme becerisine sahip.

Kulübü tekrar maddi olarak ayağa kaldırmak, düzenlemek, futbolu yapılandırmak, büyük taraftarımıza heyecan verecek oyunu dizayn etmek, hiç kolay şeyler değil.

Bugün Fenerbahçe'nin büyük tecrübe ve kararlılıkla yönetildiğini söyleyebiliriz. Şampiyon olmaya geldik."