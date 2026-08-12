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Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı
Metin Yamaner

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı 1

2022'DE 85 MİLYON AVRO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı 2


Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Dusan Vlahovic
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