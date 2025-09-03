Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, teknik direktör konusundaki durumun hızlıca çözüme kavuşturmak istiyor. Yerli teknik direktörlerden İsmail Kartal ve Abdullah Avcı’nın adı gündeme gelmişti.

İLK ADAY POSTECOGLOU

Atina doğumlu Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou şu anda boşta. Ange Postecoglou son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce de Celtic ve Avustralya milli takımlarında görev yapmıştı.

İTALYAN TEKNİK ADAMLA DA TEMAS KURULDU

Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu bir diğer isim ise Luciano Spalletti! Spaletti, son olarak İtalya milli takımının başındaydı. Başarılı teknik adam Udinese, Roma, Zenit, Inter ve Napoli gibi takımları çalıştırmıştı.

Bu sezona Jose Mourinho ile başlayan sarı lacivertliler Benfica'ya elenilmesi sonrası Mourinho'nun görevine son verdi. Bu kararda Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimi hakkındaki sert açıklamalarının da etkisi oldu.