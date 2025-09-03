SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe bir bir önemli isimleri transfer ederken yönetim bir yandan da teknik direktör konusunda karar vermeye çalışıyor. Ali Koç yönetimi yerli isimlerden İsmail Kartal'ı yedekte tutarken iki uluslararası teknik adamla iletişime geçildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, teknik direktör konusundaki durumun hızlıca çözüme kavuşturmak istiyor. Yerli teknik direktörlerden İsmail Kartal ve Abdullah Avcı’nın adı gündeme gelmişti.

İLK ADAY POSTECOGLOU

Atina doğumlu Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou şu anda boşta. Ange Postecoglou son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam daha önce de Celtic ve Avustralya milli takımlarında görev yapmıştı.

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim… 1

İTALYAN TEKNİK ADAMLA DA TEMAS KURULDU

Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu bir diğer isim ise Luciano Spalletti! Spaletti, son olarak İtalya milli takımının başındaydı. Başarılı teknik adam Udinese, Roma, Zenit, Inter ve Napoli gibi takımları çalıştırmıştı.

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim… 2

Mynet Anket Fenerbahçe Hangi Teknik Direktörü Seçmeli?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Ange Postecoglou
Luciano Spalletti
İsmail Kartal
Abdullah Avcı
Bu anket 11 saat 36 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Bu sezona Jose Mourinho ile başlayan sarı lacivertliler Benfica'ya elenilmesi sonrası Mourinho'nun görevine son verdi. Bu kararda Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimi hakkındaki sert açıklamalarının da etkisi oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'de ayrılık! Anlaşma sağlandı, her an açıklanabilir...F.Bahçe'de ayrılık! Anlaşma sağlandı, her an açıklanabilir...
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Mevcut yönetime sert sözler: "Çocukça bir hile..."Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Mevcut yönetime sert sözler: "Çocukça bir hile..."
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Günler kala son kararını verdi

Aziz Yıldırım aday olacak mı? Günler kala son kararını verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.