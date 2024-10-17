Fenerbahçe'den sözleşme teklifi alamayan İrfan Can Kahveci kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu...

Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci takımda mutsuz olduğu öğrenilmişti. İyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan milli oyuncu henüz Fenerbahçe'den sözleşme teklifi bile alamadı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNA BİTİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerden hala daha sözleşme uzatma teklifi alamadı. Milli takımda gösterdiği performansa rağmen masaya oturmayan Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'yi kaybedebilir...

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY PUSUDA

Beşiktaş ve Galatasaray'ın olası İrfan Can Kahveci ayrılığı için pusuda beklediği biliniyordu. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaması durumunda kariyerini Avrupa'da sürdürmeye karar verdiği ifade edildi.