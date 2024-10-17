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Fenerbahçe'den sözleşme teklifi alamayan İrfan Can Kahveci kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.10.2024 16:26
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile henüz masaya oturulmaması kafaları karıştırmıştı. İlk 11'de de forma şansı bulamayan milli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. İrfan Can Kahveci geleceğiyle ilgili kararını verdi ve kariyeri planlamasını yaptı.

Fenerbahçe'den sözleşme teklifi alamayan İrfan Can Kahveci kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci takımda mutsuz olduğu öğrenilmişti. İyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan milli oyuncu henüz Fenerbahçe'den sözleşme teklifi bile alamadı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNA BİTİYOR

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerden hala daha sözleşme uzatma teklifi alamadı. Milli takımda gösterdiği performansa rağmen masaya oturmayan Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'yi kaybedebilir...

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY PUSUDA

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın olası İrfan Can Kahveci ayrılığı için pusuda beklediği biliniyordu. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaması durumunda kariyerini Avrupa'da sürdürmeye karar verdiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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