SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz kiralık gönderilmişti! Yönetimle görüştü, fesih talebinde bulundu!

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz kiralık gönderilmişti! Yönetimle görüştü, fesih talebinde bulundu!

02.01.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek, Almanya ekibi Stuttgart'a transfer olan ve bonservisi burada bulunan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanmıştı. Genç yıldızın sözleşmesi feshedilirken, Magdeburg'dan ayrıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz kiralık gönderilmişti! Yönetimle görüştü, fesih talebinde bulundu!

Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

KATKI SAĞLAYAMADI!

omer-faruk-beyaz_8233

Sezon başında FC Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi. Bonservisi Bundesliga takımı Stuttgart'ta bulunan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon FC Magdeburg formasıyla 3 maçta toplam 49 dakika süre alabildi. Ömer Faruk, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

AYRILMAYI KENDİSİ İSTEDİ

62944d43c8c373277423df9b

Magdeburg, sözleşme feshinin oyuncunun talebi üzerine gerçekleştiğini de vurguladı.

Stuttgart ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında Fenerbahçe'den ayrılıp bedelsiz olarak Alman temsilcisine imza atmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyanlar şoke oldu! Ronaldo'nun sözleşmesinde öyle bir madde var ki...Duyanlar şoke oldu! Ronaldo'nun sözleşmesinde öyle bir madde var ki...
VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...
Yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...Yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...
Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Beyaz son dakika fenerbahçe fesih sözleşme yaşında de sezon ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu!

Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu!

Afrika'da yaş sahtekarlığı skandalı! 30 futbolcunun 21'i men edildi...

Afrika'da yaş sahtekarlığı skandalı! 30 futbolcunun 21'i men edildi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.