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Fenerbahçe'den Szalai açıklaması!

07.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Attila Szalai için bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den Szalai açıklaması!
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, son günlerde adı Chelsea ile anılan savunma oyuncusu Attila Szalai için bir açıklama yayımladı.

Sarı - lacivertliler, Szalai için herhangi transfer görüşmesi yapılmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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