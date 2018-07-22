SPOR

Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, verdiği destekten dolayı taraftarları için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeniden Fenerbahçe" denilerek sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza olup, ilham veren bir spor kültürü oluşturup, hedeflere ulaşma amacıyla yeni sezona başlandığı aktarılırken, "Camiamızın kenetlenerek kulübümüze sağladığı destek, son derece mutluluk vericidir" denildi.

Yeni dönemde taraftarın vereceği desteğin önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kombine satışlarının başlaması itibarıyla gecesini gündüzüne katarak kombineleri tüketen, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde ilk üç günde Fenerium'lara hücum ederek tarihi rekor kırmamızı sağlayan, göreve geldiğimiz günden bu yana kongre üyesi olmak için başvuruda bulunan ve son olarak dün akşam oynadığımız Feyenoord karşılaşmasında mabedimizi karnaval yerine çeviren büyük Fenerbahçe taraftarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Taraftarımızın bu birlik ve bütünlüğü, en büyük gücümüz, başarıya olan sonsuz inancımız, en önemli motivasyon kaynağımızdır. Fenerbahçe'mizin büyük taraftarına göstermiş oldukları destek ve inanç için sonsuz teşekkür ederiz. Taraftarlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu bu dönemde tüm destekleriniz için minnettarız. Yeni sezonda ancak hep birlikte başarabiliriz."

KÜFÜR SİTEMİ
Öte yandan, dün Hollanda ekibi Feyenoord ile yapılan özel maçta eski sarı-lacivertli oyuncu Robin van Persie'ye yönelik tepkilere de değinilirken, "Dün akşam stadımızda oynanan Feyenoord maçının ikinci yarısında yaşanan küfür olayını tasvip etmediğimizi belirtir, üzüntülerimizi ifade ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe feyenoord robin van persie

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