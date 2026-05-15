SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

TFF'den Galatasaray'ın şampiyonluk töreninde tarihi karar!

Galatasaray'ın 26. şampiyonluk kutlamasına İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yetkilileri katılmadı. Futbolculara madalyaları Dursun Özbek taktı.

TFF'den Galatasaray'ın şampiyonluk töreninde tarihi karar!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen muhteşem bir törenle kupasına kavuştu. Ancak sarı-kırmızılı camianın bu dev coşkusuna, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden gelen boykot niteliğindeki hamle damga vurdu.

TFF TÖRENE KATILMADI, MADALYALARI ÖZBEK TAKTI

RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran on binlerce taraftarın önünde gerçekleşen kupa seremonisinde gözler TFF yetkililerini aradı ancak federasyon kanadından hiçbir temsilci stadyuma gelmedi. Kupa töreninde yaşanan bu krizin ardından protokol kuralları esnetildi ve şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-kırmızılı futbolcuların ile teknik heyetin madalyalarını bizzat Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek boyunlarına taktı.

TFF den Galatasaray ın şampiyonluk töreninde tarihi karar! 1

HACIOSMANOĞLU GEÇEN YIL DA GELMEMİŞTİ

TFF'nin Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına yönelik bu tavrı aslında yeni değil. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılı ekibin 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı ve Yenikapı'da düzenlenen görkemli kupa törenine de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılım sağlamamıştı. Üst üste ikinci yılda da TFF cephesinden kupa törenine katılım olmaması, iki kurum arasındaki soğuk savaşın devam ettiği şeklinde yorumlandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın: "Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı"Sergen Yalçın: "Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı"
Fenerbahçe'den tarihi hamle! Jorge Jesus için rekor bütçeFenerbahçe'den tarihi hamle! Jorge Jesus için rekor bütçe
Anahtar Kelimeler:
galatasaray tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırıyor! Büyük coşku başladı

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırıyor! Büyük coşku başladı

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.