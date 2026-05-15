TFF'den Galatasaray'ın şampiyonluk töreninde tarihi karar!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen muhteşem bir törenle kupasına kavuştu. Ancak sarı-kırmızılı camianın bu dev coşkusuna, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden gelen boykot niteliğindeki hamle damga vurdu.

TFF TÖRENE KATILMADI, MADALYALARI ÖZBEK TAKTI

RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran on binlerce taraftarın önünde gerçekleşen kupa seremonisinde gözler TFF yetkililerini aradı ancak federasyon kanadından hiçbir temsilci stadyuma gelmedi. Kupa töreninde yaşanan bu krizin ardından protokol kuralları esnetildi ve şampiyonluk coşkusu yaşayan sarı-kırmızılı futbolcuların ile teknik heyetin madalyalarını bizzat Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek boyunlarına taktı.

HACIOSMANOĞLU GEÇEN YIL DA GELMEMİŞTİ

TFF'nin Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına yönelik bu tavrı aslında yeni değil. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılı ekibin 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı ve Yenikapı'da düzenlenen görkemli kupa törenine de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılım sağlamamıştı. Üst üste ikinci yılda da TFF cephesinden kupa törenine katılım olmaması, iki kurum arasındaki soğuk savaşın devam ettiği şeklinde yorumlandı.