Fenerbahçe'den tepki: Herkese VAR bize YOK

Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ankaragücü karşılaşmasında yedikleri ilk golde Sedat Ağçay'ın elle oynadığı pozisyonu paylaşan Volkan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor!" şeklinde bir mesaj yolladı.



