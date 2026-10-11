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Cengiz Ünder yine yapacağını yaptı! Tüm şehir onu konuşuyor

Arca Çorum FK formasıyla yeniden yükselişe geçen Cengiz Ünder, Gaziantep FK deplasmanında attığı şık golle takımını öne taşıdı. Son haftalardaki etkili performansını sürdüren milli futbolcu, 5 maçta ulaştığı 4 gollük katkıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cengiz Ünder yine yapacağını yaptı! Tüm şehir onu konuşuyor
Cevdet Berker İşleyen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çorum FK
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK arasında oynanan mücadelede Cengiz Ünder, attığı şık golle takımını öne geçirdi. Çorum temsilcisinde yeniden çıkış yakalayan milli futbolcu, son haftalardaki etkili performansını deplasmanda da sürdürdü.

YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Karşılaşmanın 37. dakikasında sahneye çıkan Cengiz Ünder, Arca Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kyziridis’in savunma arkasına gönderdiği top, Gaziantep FK savunmasına çarparak Diomande’nin kaldı. Diomande’nin topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golle deplasmanda avantajı yakalayan Çorum temsilcisi, ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamladı. Cengiz Ünder ise kritik anlarda sorumluluk alarak takımının hücum gücüne katkı sağlamayı sürdürdü.

Cengiz Ünder yine yapacağını yaptı! Tüm şehir onu konuşuyor 1

KENDİSİNİ BULDU

Arca Çorum FK’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında adeta yeniden doğdu. Hücumdaki etkinliği ve skor üretme becerisiyle öne çıkan Cengiz Ünder, Gaziantep FK karşısında attığı golle form grafiğini yukarı taşımaya devam etti.

4 GOLE DİREKT KATKI

Arca Çorum FK formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol atan Cengiz Ünder, 1 asistlik katkı da sağladı. Böylece milli futbolcu, kısa sürede toplam 4 gole doğrudan etki etti.

Gaziantep FK karşısında fileleri havalandırarak takımını öne geçiren deneyimli oyuncu, Çorum temsilcisindeki başarılı performansıyla yeniden yükselişe geçtiğinin sinyallerini verdi.

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