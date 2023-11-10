SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den TFF'ye cevap! 'Biz bu filmi daha önce de gördük!'

Fenerbahçe'den TFF'ye cevap! 'Biz bu filmi daha önce de gördük!'

10.11.2023 21:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan basın açıklamasına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Yönetimi; Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır. Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, 'Türkiye Futbol Federasyonu 7 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında söz verdiği üzere, şeffaf ve paylaşımcı bir iletişim stratejisini bugün itibarıyla hayata geçiriyor' açıklamalarıyla bir müddettir kamuoyunda tartışılan konuların arka planlarını dile getiren ve paylaşan TFF'ye şu sözlerle cevap verdi:

"TÜM SPOR KAMUOYUNA SORUYORUZ!"

363e07ea-f90f-448c-8304-a0e1f74db05a

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır. Bu tavır sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır. Tüm bu soru ve sorunlarda hakim olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi; Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır. Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz. Türk futbolunda her şeyin tam da toplantı arka planınızda yer alan mesajda olduğu gibi 'adil, şeffaf ve tarafsız!' olması, ülkemize temiz futbolun nasip olması için tüm paydaşların münasip olması gerekir. Kulüpler, takımlar, medya, futbolseverler ve tüm spor kamuoyuna soruyoruz: Bu hedef için TFF münasip mi atılan adımlar yeterli midir?"

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!
Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!
F.Bahçe'ye Adana Demir öncesi müjde!F.Bahçe'ye Adana Demir öncesi müjde!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe tff ışıl paylaşım da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!

Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!

Ayrılığın ardından Burak Yılmaz'dan beklenmedik hareket!

Ayrılığın ardından Burak Yılmaz'dan beklenmedik hareket!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.