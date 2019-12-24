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Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.12.2019 20:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın derbi maçın VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'

Fenerbahçe, "Sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.

Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta “Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı” çağrısı yapmaktadır.

Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz."

FENERBAHÇE'NİN ÖZELLİKLE AÇIKLAMASI İSTEDİĞİ MAÇLAR

TFF'ye VAR kayıtlarının açıklanması için çağrıda bulunan Fenerbahçe yönetiminin özellikle açıklanmasını istediği maçları da belirtti.

İşte Fenerbahçe'nin VAR kayıtlarının "özellikle" açıklanmasını istediği 6 maç;

-Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
-Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
-Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
-Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
-Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe
-Göztepe 2-2 Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Fenerbahçe her zaman KRAL'DIR
Açıklarlar sa maçlara çıkacak yüzünüz kalmaz bence sadece laf olsun die konuşmuşsunuz...
Galatasaray bu talebi yaptiginda 3 maymun oynuyordunue hep birlikte
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