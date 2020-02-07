SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den TFF'ye isyan! "En çok bize ceza verildi"

Fenerbahçe'den TFF'ye isyan! "En çok bize ceza verildi"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kulübe verilen cezaya isyan etti.

Fenerbahçe'den TFF'ye isyan! "En çok bize ceza verildi"

Fenerbahçe, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle bu sezon 390 bin TL para cezası aldıklarını açıkladı ve rakiplerin aldığı cezalarla kıyas yaparak isyan etti.

Sarı lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlarına merdiven boşluklarını boş bırakmaları çağrısında bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

'Omuz omuza şampiyonluğa' dediğimiz bu sezonda daima yanımızda olan taraftarımızdan Futbol A Takımımızın maçlarında tribunlerdeki merdiven boşluklarını boş bırakmalarını rica ederiz. Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklı ve bu eylemin bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle kulübümüzün bugüne kadar aldığı cezaların tutarı, 390.000 TL'ye ulaşmıştır. Rakiplerimizden Galatasaray'ın 40.000 TL, Beşiktaş'ın 40.000 TL, Trabzonspor'un ise hiçbir şekilde maddi anlamda yaptırımla karşı karşıya kalmadığını ifade etmek isteriz. Taraftarımızın bu konuda hassas davranacağından şüphemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNER Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor
Vedat Muriqi için inanılmaz paraVedat Muriqi için inanılmaz para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ceza isyan merdiven boşlukları tff

En Çok Okunan Haberler

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

Vedat Muriqi için inanılmaz para

Vedat Muriqi için inanılmaz para

G.Saraylı futbolcu Terim'i kızdırdı

G.Saraylı futbolcu Terim'i kızdırdı

Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de şok ayrılık

Galatasaray'da yollar resmen ayrıldı

Galatasaray'da yollar resmen ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den TFF'ye isyan! "En çok bize ceza verildi"

Fenerbahçe TFF'ye isyan etti!

Şike davası bozma ilamında FETÖ ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler

Şike davası bozma ilamında FETÖ ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler

Fenerbahçe'de Harun Tekin ile yollar ayrılıyor iddiası

Fenerbahçe'de şok ayrılık

Vedat Muriqi için konuşulan rakam 35 milyon Euro

Vedat Muriqi için inanılmaz para

Mauricio Isla: Transfer telefonu geldi

Açıkladı! ''Transfer telefonu geldi''

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.