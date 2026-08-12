Fenerbahçe'den TFF'ye kritik başvuru! Vedat Muriqi için yerli statüsü talebi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli oyuncu statüsünde değerlendirilmesi için TFF'ye başvurdu. Talebin olumlu sonuçlanması halinde sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında önemli bir değişiklik yaşanabilir.

FENERBAHÇE'DEN TFF'YE KRİTİK MÜRACAAT

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanmasını yakından ilgilendiren bir başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi'nin yerli oyuncu statüsünde oynayabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etti.

MURIQI NEDEN YABANCI STATÜSÜNDE?

TFF talimatına göre, 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka bir ülkenin A Milli Takımı'nı tercih eden Türk vatandaşları, kazanılmış hak kapsamında yerli statüsünde değerlendiriliyor.

Vedat Muriqi ise Kosova Milli Takımı tercihini bu tarihten sonra yaptığı için mevcut uygulamada yabancı statüsünde bulunuyor.

ÖZİL VE GÜNDOĞAN ÖRNEĞİ

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yerli statüsünde değerlendirilmesinin temelinde de söz konusu tarih kriteri bulunuyor. 15 Haziran 2015 tarihinden önce ülke tercihinde bulunan bu iki oyuncuda ülkemizde yerli oyuncu olarak sayılmıştı.

Türk vatandaşlığına sahip olmalarına rağmen farklı milli takım tercihlerinde bulunan futbolcular için bu düzenleme belirleyici oluyor.

YUSUF DEMİR DE AYNI NEDENLE YABANCI SAYILMIŞTI

Türk vatandaşlığı bulunan Yusuf Demir de milli takım tercihini 15 Haziran 2015 tarihinden sonra yaptığı için Galatasaray'da forma giyerken yabancı oyuncu statüsünde değerlendirilen isimler arasında yer almıştı.

KARAR KADRO PLANLAMASINI DEĞİŞTİREBİLİR

TFF'nin Fenerbahçe'nin başvurusuna vereceği yanıt, sarı-lacivertlilerin sezon planlaması açısından büyük önem taşıyor. Muriqi'nin yerli statüsünde kabul edilmesi halinde Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir avantaj elde etmesi ve kadro planlamasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.