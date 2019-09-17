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Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2019 14:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu yönündeki iddiaların ardından harekete geçti. Fenerbahçe Kulübü, ilk ve ikinci golde kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye maç tekrarı için başvuracak.

Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyor.

Alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen müsabakada kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonları incelemek için toplandı.

Toplantıda kural hatası yapıldığı ileri sürülen pozisyonların yer aldığı görüntüler detaylı olarak incelendi. Fenerbahçe Kulübü'nün incelemelerin ardından TFF'ye maçın tekrarlanması için itirazda bulunacağı belirtildi.

MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, aut atışıyla oyuna başlarken topu Jailson'a gönderdi. Papiss Cisse'nin bu sırada ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle bir kural ihlali olduğunu öne süren Fenerbahçe cephesi, maçın tekrarını isteyecek.

Ayrıca ilk golden önce taç atışında da yanlışlık olduğu savunulurken, burada da bir ihlal olduğu belirtildi.

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