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Fenerbahçe'den Vedat Muriqi müjdesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.11.2019 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vedat Muriqi ile ilgili müjdeli bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı'na gitmeyen ve Süper Lig'de Yeni Malatya maçında da forma giyemeyen Vedat Muriqi ile ilgili sarı lacivertlilerden müjdeli haber geldi.

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Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacakları Göztepe maçına hazırlanan Fenerbahçe'de bugünkü idmana sakatlığı nedeniyle takımla birlikte yer alamayan Vedat Muriqi de katıldı.

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Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından 'Acaba kim geri döndü?' diyerek paylaştığı fotoğrafla Kosovalı futbolcunun dönüş müjdesini verdi. Golcü futbolcunun Cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı kafilesinde yer alması ve hazır olması durumunda da maçta oynaması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Vedat Muriqi Spor Toto Süper Lig Kosova Milli Takımı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
vay be bi zamanlar anelkalara ortegalara sevinirken simdi muriçin sakatliktan dönmesi bile büyük lüx oldu ulan döviz ulan dolar ne hallere dusurdun bizi :)))))
Sadece döviz değil fetö ve yardakçıları batırdı, fener düşmanları da tüy dikmeye kalktılar ama Allahın izniyle Fener kendini yok etmeye çalışanları birer birer gömecek tarihe fetö gibi.....
vedatın tek eksiği adının vedat olması demi seni gidi Türk düşmanı seni
çok riskli bir darbeyle 6ay out
inşallah günü kurtarma adına zorlanmıyordur oynaması için...
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