Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi geldiği iddia edildi. Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılarak başka bir takıma imza atacak Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmadı. Napoli'nin 75 milyon Euro istediği Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN VICTOR OSIMHEN HAMLESİ!

Fenerbahçe menajerler aracılığı ile Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çaldı ve bir takım girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Napoli'nin Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası durumu Galatasaray'a bildirdiği ifade edildi. Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığı haber sonrası sosyal medya adeta karıştı.

GALATASARAY'DAN AYRILACAK

Sezon sonunda kesin olarak Galatasaray'dan ayrılacak olan Victor Osimhen; Chelsea, PSG ve Manchester United ile görüşüyor. Napoli'nin 75 milyon Euro istediği Osimhen için masaya gelecek herhangi bir teklif kabul edilecek.