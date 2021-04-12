SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Waasland'a kiralanan Frey 15. golüne ulaştı

Fenerbahçe'den Waasland'a kiralanan Frey 15. golüne ulaştı

12.04.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve Belçika kulübü Waasland-Beveren'e kiralanan Micheal Frey, inanılmaz performansıyla kendine hayran bıraktı. İsviçreli golcü, takımının Kortrijk ile oynadığı maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı. Frey bu sezon oynadığı 28 maçta 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Maç sonunda bir Waasland taraftarı sosyal medyada "Bu adamın heykelini dikin" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe'den Waasland'a kiralanan Frey 15. golüne ulaştı

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Micheal Frey, sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiralanmıştı. İsviçreli golcü burada gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

HAT-TRICK YAPTI

11 Nisan Pazar günü oynanan ve Kortrijk'in 4-3 kazandığı maçta takımının 3 golünün de altına imza atan Frey, mağlubiyete engel olamadı. Frey'in gollerinden biri 90+3'te gelse de Kortrijk, 90+6'da bulduğu golle galibiyete ulaştı.

BU SEZON 18 GOLE ETKİ ETTİ

Waasland-Beveren ile 28. maçına çıkan Frey, toplamda 15. golüne ulaştı. İsviçreli forvet, ayrıca 3 asist yaparak toplamda 18 gole etki etti. Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği forvetlerden Mbwana Samatta 28 maçta 6 gol, Mame Thiam 31 maçta 8 gol, Papiss Cisse ise 24 maçta 4 gol atabildi.

FENERBAHÇE'DE 23 MAÇ 5 GOL

Frey, Fenerbahçe kariyeri boyunca 23 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist yaptı. Fenerbahçe, Frey'i 2018 yazında Zürcih'ten 2.64 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Mesut Özil’den Cenk Tosun’a mesaj var!Mesut Özil’den Cenk Tosun’a mesaj var!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bonservisi bizde sıkıntı yok geri alırız gerekirse
Sorun bu futbolcuda mı yoksa bizim futbol sistemiyle mi alakalı??

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi

Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası

Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası

Bayern'in yıldızına kafa tutuyor

Bayern'in yıldızına kafa tutuyor

Talisca Süper Lig'e göz kırptı

Talisca Süper Lig'e göz kırptı

Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar

Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar

Milli yıldız Süper Lig'e geliyor

Milli yıldız Süper Lig'e geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.