Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun teknik direktörünün kim olacağı konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile ilgilendikleri hakkında çıkan haberlerden sonra sarı lacivertli ekip resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
"Bugün itibarıyla gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."
ALTAY KULÜBÜ'NDEN FENERBAHÇE'YE CEVAP
"Kamuoyunun Dikkatine;
Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak’ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup, kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir."
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