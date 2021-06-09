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Fenerbahçe'den yılın bombası David Luiz!

09.06.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un 2. kez aday olmasıyla transfer çalışmaları da yeniden start aldı. Sarı lacivertlilerin ilk bombası ise dünya yıldızı David Luiz oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den yılın bombası David Luiz!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç transferde gaza bastı. Yeniden 2. kez aday olan başkan Koç geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktör için kararını açıklamıştı. Geçtiğimiz sezona yaptığı transferler ile damga vuran Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı.

YABANCI TEKNİK ADAM

Gelecek sezon yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.

BREZİLYA BASINI DUYURDU

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Fenerbahçe'de bir yandan seçim çalışmaları yaşanırken bir yandan da transfer iddiaları gündeme geldi. Stoper transferi çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerle ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia gündeme geldi.

DAVID LUIZ İDDİASI

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Brezilya basını Premier Lig devi Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve şuan bonservisi elinde olan David Luiz'in Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.Yapılan Haberde Brezilya milli takımının efsane stoperi David Luiz'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve Fenerbahçe karşıladı" denildi.

MESUT ÖZİL DEVREDE

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde bomba bir hamle yapıp Arsenal'den dünya yıldızı Mesut Özil'i transfer etmesi, David Luiz transferinde büyük etken olacak. Bir dönem birlikte forma giyen ikilinin yeniden aynı takımda forma giymesi için Özil'in de devreye gireceği öğrenildi.

2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO

Attila Szalai'nin yerine tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin David Luiz'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Arsenal FC
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
koyu bir david luiz hayranı dlarak söylüyorum son iki yılı tamamen fiyasko …
mesut ta asrın bombasıydı ne oldu elinizde patladı buda aynı olacak çok iyi bir topçu olsaydı takımı bırakmazdı
arsenalda kariyeri bitti cok hata yapan agir bir stoper szalai gibi genc ve hizli stoper lazim. sola marcelo gelirse is yapar. 2 forvet ve bir acik oyuncusu lazim

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