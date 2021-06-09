Fenerbahçe'den yılın bombası David Luiz!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç transferde gaza bastı. Yeniden 2. kez aday olan başkan Koç geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktör için kararını açıklamıştı. Geçtiğimiz sezona yaptığı transferler ile damga vuran Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmıştı.

YABANCI TEKNİK ADAM

Gelecek sezon yabancı bir teknik direktör ile çalışacağını resmen açıklayan Başkan Ali Koç'un adayları da netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde ön plana çıkan isimlerin başında dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez geliyor. Diğer adaylar arasında ise Dalic,Roger Schmidt ve Almanya milli takımından ayrılan Löw var.

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Fenerbahçe'de bir yandan seçim çalışmaları yaşanırken bir yandan da transfer iddiaları gündeme geldi. Stoper transferi çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerle ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia gündeme geldi.

DAVID LUIZ İDDİASI

Brezilya basını Premier Lig devi Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve şuan bonservisi elinde olan David Luiz'in Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.Yapılan Haberde Brezilya milli takımının efsane stoperi David Luiz'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve Fenerbahçe karşıladı" denildi.