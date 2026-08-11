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Amedspor durmuyor! Gövde gösterisi yaptılar

Amed Sportif Faaliyetler, yeni transferleri Yira Sor, Samuel Ballet, Rayan Lutin, Gökhan Gül ve Mohammed Khalil için taraftarların yoğun katılımıyla imza töreni düzenledi.

Amedspor durmuyor! Gövde gösterisi yaptılar
Emre Şen

Kayapınar ilçesindeki Stad Yolu üzerinde bulunan AmedStore önünde gerçekleştirilen törende, yeni transferler kendilerini Amed Sportif Faaliyetler’e bağlayan sözleşmelere imza attı. Törene kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Süper Lig’de kalıcı olmayı ve üst sıraları hedefleyen Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Kosovalı çalıştırıcı Besnik Hasi’yi getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, Hasi’nin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek amacıyla önemli isimleri renklerine bağladı.

İmza töreninde konuşan Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, yaklaşık 2 aydır yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve bu süreçte toplam 16 transfer gerçekleştirdiklerini söyledi. Amedspor’un hedeflerinin yalnızca Süper Lig’de kalıcı olmakla sınırlı olmadığını belirten Eren, "Amedspor Süper Lig’de kalıcı bir takım olacak. Kalıcı bir takım olmak da bize yetmeyecektir. Aynı zamanda üst sıraları zorlayacak, Avrupa kupalarında bu rengi, bu kimliği, bu kültürü taşıyacak ve temsil edecektir" dedi.

HASİ’NİN ARDINDAN KADRO GÜÇLENDİRİLDİ

Besnik Hasi’nin göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, bugün sözleşme imzalayan 5 futbolcunun yanı sıra Alban Lafont, Burak Bozan, Amadou Cisse, David Bates, Lumbard Dellova, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Ermal Krasniqi ve Berk Kızıldemir’i de kadrosuna kattı.

Törende taraftarlara seslenen yeni transferler ise Amedspor formasıyla başarılı bir sezon geçirmek ve kulübün hedeflerine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

İmza töreni, futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmesi ve tezahüratlar eşliğinde sona erdi.

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