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Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! TFF'ye olay gönderme

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin maç sonu zehir zemberek açıklamalarda bulundu. TFF'nin erteleme reddine tepki gösteren Çetin; Konyaspor maçı için talepte bulunmayacaklarını belirtirken transfer, Marco Asensio ve Romelu Lukaku durumlarına da açıklık getirdi.

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! TFF'ye olay gönderme
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Chobani Stadı'nda Fransa ekibi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına kritik değerlendirmelerde bulundu.

TFF'YE ERTELEME TEPKİSİ: "BİR DAHA TALEBİMİZ OLMAZ"

Fenerbahçe den zehir zemberek açıklama! TFF ye olay gönderme 1

TFF'nin Gençlerbirliği maçının ertelenmesi talebini reddetmesine tepki gösteren Oğuz Çetin, yaklaşan Konyaspor maçı için yeni bir erteleme isteğinde bulunmayacaklarını vurguladı:

"Büyük Fenerbahçe Kulübü, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği maçının ayın 15'inde olması ve Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın dinlenmesi için bu haklı bir talepti. Futbol Federasyonu gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri yapmayacağımızı beyan ediyorum. Biz kendimize olan güvenimizle Konya maçına da çıkıp kazanırız, hemen arkasından Lyon'a da gider turumuzu geçeriz."

"MÜCADELEDEN MEMNUNUM, LYON'A TUR İÇİN GİDECEĞİZ"

Fenerbahçe den zehir zemberek açıklama! TFF ye olay gönderme 2

Bir hafta içinde 3. maçlarına çıktıklarını hatırlatan Çetin, takımın fiziksel eforunu takdir ederken şu ifadeleri kullandı:

"Takım mücadele açısından bence maksimum seviyede oynadı. Ancak üçüncül bölgede ve forvet hattında daha etkin olmamız gerekiyor. Bu tip maçlarda skoru elde etmek lazım. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz, o inancımız çok yüksek. Fenerbahçe her türlü zor şartlara rağmen bildiği yolda yürümeye devam edecek."

MARCO ASENSIO VE NENE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe den zehir zemberek açıklama! TFF ye olay gönderme 3

Takımdaki yıldız isimlerin fiziksel durumlarına da değinen Oğuz Çetin; Marco Asensio, Nene ve Romelu Lukaku örnekleri üzerinden oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu belirtti:

"Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde onun bir hazırlığa ihtiyacı var dediysek, aynı şey Marco Asensio için de geçerli. Geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Asensio bizim en değerli oyuncumuz, İsmail Kartal Hoca'nın da vazgeçmeyeceği bir isim ama form grafiğini yakalaması için zamana ihtiyacı var. Nene de ameliyat sonrası bugün yüzde yüz hazır olmamasına rağmen oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. Oyuncular fit duruma gelene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız."

TRANSFERDE 4 EYLÜL VURGUSU

Fenerbahçe den zehir zemberek açıklama! TFF ye olay gönderme 4

Transfer çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade eden sarı-lacivertli yönetici, "4 Eylül'de transfer dönemi bitmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece stoper bölgesi için değil, ihtiyaç duyduğumuz her mevki için çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde neticesini alacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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