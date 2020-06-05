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Fenerbahçe'den zehir zemberek Nihat Özdemir açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında çok sert bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den zehir zemberek Nihat Özdemir açıklaması!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalar üzerine resmi internet sitesi üzerinden bir paylaşım yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe SK: "Yazıklar olsun Nihat Özdemir!

Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.

Konu ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugüngerekli açıklamaları yapacak."

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ne demişti?

"Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de şike olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık.""Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de şike olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık."


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