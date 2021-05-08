Fenerbahçe derbide kazandı! Şampiyonluğa 1 adım uzakta

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 70-57 yendi ve seride 2-0 öne geçti.
Serinin üçüncü maçında Galatasaray ev sahibi olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 11 Mayıs Salı günü oynanacak maçın başlama saati 15.00 olacak.
Seride üç maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği eşleşmede gerekmesi halinde dördüncü maç 13 Mayıs Perşembe günü 15.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda, beşinci maç da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda 16.00'da oynanacak.
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