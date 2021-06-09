SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe derken Tottenham yolunda

Fenerbahçe derken Tottenham yolunda

09.06.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Paulo Fonseca'nın Tottenham ile anlaştığı bildirildi.

Fenerbahçe derken Tottenham yolunda

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Paulo Fonseca, Tottenham yolunda.

Sky Italia'nın haberine göre Portekizli teknik adam İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı. 48 yaşındaki antrenörün senelik 4 milyon euro garanti ücret alacağı da kaydedildi.

Tottenham'ın yeni sportif direktörü Fabio Paratici'nin Fonseca için ısrarcı olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Paulo Fonseca, son olarak Roma'da çalışmış ve 2 yılda çıktığı 101 maçta 1.77 puan ortalaması yakalayarak görevinden ayrılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Oussama Tannane, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!Oussama Tannane, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yolun sonu osman özköylü diyorum ya puhaaa

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

G.Saray'dan ayrılıp, Başakşehir'le anlaştı

G.Saray'dan ayrılıp, Başakşehir'le anlaştı

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.