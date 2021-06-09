Fenerbahçe derken Tottenham yolunda

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Paulo Fonseca, Tottenham yolunda.

Sky Italia'nın haberine göre Portekizli teknik adam İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı. 48 yaşındaki antrenörün senelik 4 milyon euro garanti ücret alacağı da kaydedildi.

Tottenham'ın yeni sportif direktörü Fabio Paratici'nin Fonseca için ısrarcı olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Paulo Fonseca, son olarak Roma'da çalışmış ve 2 yılda çıktığı 101 maçta 1.77 puan ortalaması yakalayarak görevinden ayrılmıştı.

