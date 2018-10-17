F.Bahçe'de bir dev operasyon daha!

İşte Fenerbahçe'de yaşananlar...
Fenerbahçe, devre arasında 5 oyuncu ile yollarını ayıracak
1 / 17
Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor.
2 / 17
Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.
3 / 17
BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK
4 / 17
Gözden çıkarılan 5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek.
5 / 17
Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.
6 / 17
COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR...
7 / 17
Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor.
8 / 17
Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.
9 / 17
HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...
10 / 17
Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda.
11 / 17
Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor.
12 / 17
İşte Fenerbahçe'den gönderilecek isimler;
15 / 17
Aatif Chahechouhe
17 / 17
Ozan Tufan (Takvim)
Okuyucu Yorumları 0 yorum