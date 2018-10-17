F.Bahçe'de bir dev operasyon daha!

İşte Fenerbahçe'de yaşananlar...

Fenerbahçe, devre arasında 5 oyuncu ile yollarını ayıracak

1 / 17 Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor.

2 / 17 Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.

3 / 17 BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK

4 / 17 Gözden çıkarılan 5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek.

5 / 17 Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.

6 / 17 COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR...

7 / 17 Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor.

8 / 17 Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.

9 / 17 HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...

10 / 17 Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda.

11 / 17 Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor.

12 / 17 İşte Fenerbahçe'den gönderilecek isimler;

13 / 17 Mathieu Valbuena

14 / 17 Roberto Soldado

15 / 17 Aatif Chahechouhe

16 / 17 Nabil Dirar