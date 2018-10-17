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F.Bahçe'de bir dev operasyon daha!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe takımdaki bazı isimleri devre arasında satmayı planlıyor. Bu operasyonla bütçe rahatlayacak. 5 futbolcuyla yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim 2 nokta transfer yapıp kadrosunu güçlendirecek. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, çalışmalara şimdiden başladı.

İşte Fenerbahçe'de yaşananlar...

Fenerbahçe, devre arasında 5 oyuncu ile yollarını ayıracak

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Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor.

Fenerbahçe devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor.
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Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.

Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.
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BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK

BÜTÇEDE RAHATLAMA OLACAK
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Gözden çıkarılan 5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek.

Gözden çıkarılan 5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek.
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Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.

Bütçenin rahatlamasıyla da Fenerbahçe 2 nokta transfer yapmayı hedefliyor.
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COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR...

COMOLLİ NABIZ YOKLUYOR...
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Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de transfer yapılması hedeflenen bölgelerin stoper ve merkez orta saha olduğu ifade ediliyor.
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Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.

Sportif direktör Comolli'nin de şimdiden araştırma yaptığı ve nabız yokladığı öğrenildi.
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HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...

HEM GENÇ HEM DE KALİTELİ...
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Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda.

Yapılacak transferlerin hem genç hem de kaliteli olması Başkan Ali Koç ve yönetiminin en önemli tercihi durumunda.
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Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor.

Yönetimin takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek için çaba sarfettiği ifade ediliyor.
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İşte Fenerbahçe'den gönderilecek isimler;

İşte Fenerbahçe'den gönderilecek isimler;
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Mathieu Valbuena

Mathieu Valbuena
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Roberto Soldado

Roberto Soldado
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Aatif Chahechouhe

Aatif Chahechouhe
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Nabil Dirar

Nabil Dirar
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Ozan Tufan (Takvim)

Ozan Tufan (Takvim)
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Fenerbahçe ali koç Damien Comolli Phillip Cocu mathieu valbuena Aaatif Chahechouhe ozan tufan roberto soldado nabil dirar

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