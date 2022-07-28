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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...

28.07.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, en ciddi sınavında Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi serüvenine veda etti. Fenerbahçe'nin yediği ilk goldeki detay sonradan ortaya çıktı. Sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkartan detay sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...
Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir şekilde Dinamo Kiev'e elenerek taraftarına büyük moral bozukluğu yaşattı. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'den yediği ilk golde ise yapılan hata taraftarı çileden çıkarttı.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arão'nun yenilen goldeki oyuncu takibi taraftarları çileden çıkardı. Orta sahadan geriye koşmaya başlayarak hiçbir adamı tutmayan Willian Arão, yenilen golde büyük pay sahibi oldu.

İŞTE O ANLAR...

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(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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