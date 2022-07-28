Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir şekilde Dinamo Kiev'e elenerek taraftarına büyük moral bozukluğu yaşattı. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'den yediği ilk golde ise yapılan hata taraftarı çileden çıkarttı.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arão'nun yenilen goldeki oyuncu takibi taraftarları çileden çıkardı. Orta sahadan geriye koşmaya başlayarak hiçbir adamı tutmayan Willian Arão, yenilen golde büyük pay sahibi oldu.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)



