Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti! Kehanetin adı Ümit Özat...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında müthiş bir heyecan yaşandı. Karşılaşmaya büyük bir tempoyla başlayan sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek kırmızı kartla oyun dışına alındı. Gördüğü kart sonrası gözyaşlarını tutamayan oyuncu, takımı kritik maçta 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla Twitter'da gündeme oturdu. İkinci yarıda İsmail Yüksek'in kırmızı kart görüp maçın 1-0 bitmeyeceğini söyleyen Özat'ın söyledikleri dakikalar sonra gerçekleşti. Yaptığı yorum kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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