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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti! Kehanetin adı Ümit Özat...

27.07.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında talihsiz bir pozisyonda kırmızı kartla oyunda dışında kalan İsmail Yüksek büyük üzüntü yaşadı. Maçın geriye kalan dakikalarını 10 kişi geçiren Fenerbahçe için ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı tahminlerle Twitter'a damga vurdu. Maçın ikinci yarısında olacakları dakikalar öncesinden tahmin eden Özat'ın yazdıkları binlerce yorum aldı.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti! Kehanetin adı Ümit Özat...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında müthiş bir heyecan yaşandı. Karşılaşmaya büyük bir tempoyla başlayan sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek kırmızı kartla oyun dışına alındı. Gördüğü kart sonrası gözyaşlarını tutamayan oyuncu, takımı kritik maçta 10 kişi bıraktı.

OLACAKLARI TEK TEK BİLDİ

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Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla Twitter'da gündeme oturdu. İkinci yarıda İsmail Yüksek'in kırmızı kart görüp maçın 1-0 bitmeyeceğini söyleyen Özat'ın söyledikleri dakikalar sonra gerçekleşti. Yaptığı yorum kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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